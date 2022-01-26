今天大聯盟公布了2022年名人堂獲選名單，30人中只有紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲(David Ortiz)順利拿下頭銜，而同樣是首次獲得投票資格的A-Rod(Alex Rodriguez)只拿下34.3%選票，雖然他還有9年的挑戰機會，但紐約媒體指出同樣身陷禁藥風波的他未來入選機會不高，

Lost in the Bonds/Clemens news, A-Rod has Everest to climb with the HoF voters https://t.co/NVxNQ04AGj — Ryan Glasspiegel (@sportsrapport) January 26, 2022

《紐約郵報》作家格拉斯皮格爾(Ryan Glasspiegel)表示A-Rod在生涯創下許多偉大數據，但他在首年票選狀況不佳，加上「禁藥雙雄」邦茲(Barry Bonds)、克萊門斯(Roger Clemens)都在第10年飲恨出局，所以A-Rod未來要成功進軍名人堂機會不大。

A-Rod去年雖然成功獲得生涯首次票選資格，但到了2021年底的支持率僅47.7%，狀況相當慘，似乎提前預告A-Rod未來的名人堂生涯會相當顛簸。A-Rod在2009年公開承認自己於效力遊騎兵時使用禁藥，讓他的生涯出現巨大轉折，很有可能因此影響了支持率。

A-Rod從2000年球季離開水手後，與遊騎兵簽下10年2.5億美元大約，2001年到2002年球季大放異彩，繳出52支全壘打瘋狂成績，接著在下個球季繼續敲出57轟、142分打點，在當年美聯MVP票選中排在第2，而他的守備功夫也相當了得，在這之中拿下2座金手套獎。