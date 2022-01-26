為強化土石流及大規模崩塌防災整備工作，行政院農業委員會於2022年1月20日公開更新全臺土石流潛勢溪流1729條及大規模崩塌潛勢區36處，並檢討更新雨量警戒基準值等災害潛勢資料，供防救災相關單位進行各項防災整備及疏散避難之參考。相關資料已公開於土石流防災資訊網，方便各級政府與民眾能即時查詢，以瞭解全臺各地土石流潛勢溪流及大規模崩塌潛勢區相關資訊。

農委會水土保持局自2000年7月災害防救法公布實施後，為減少災害發生或防止災害擴大，每年持續辦理調查評估並適時公開土石流潛勢溪流最新資訊，針對自然條件及保全對象等因素，分析研判可能發生土石流災害之野溪，檢討全臺土石流警戒基準值。2022年期間進行全臺土石流潛勢溪流新增調整及土石流警戒值檢討更新，已於2022年12月8日依據「土石流災害潛勢公開辦法」規定，邀集相關機關（構）及專家學者審查確認後，公開更新2022年全臺土石流潛勢溪流，計新增3條，共計1729條。

水土保持局進一步說明，為避免類似莫拉克風災造成小林村遭淹埋之大規模人命傷亡再度發生，水土保持局執行「氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫(第一期)，自2017年至2020年已初步建立大規模崩塌潛勢區警戒發布機制，並協助地方政府研擬疏散避難計畫、保全清冊及輔導自主防災社區，並於2021年起進行警戒發布作業。有關大規模崩塌潛勢區及雨量警戒值訂定，於2022年1月12日邀集相關機關(構)及專家學者，召開之「氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫」專家諮詢會議第5次會議審議完竣，公開更新2022年大規模崩塌潛勢區，計新增24處，共計36處。

水土保持局長李鎮洋表示，氣候變遷下極端降雨發生頻率明顯增加，相關防災工作需超前部署，將定期召開防災整備會議，督導地方政府於5月汛期前依據公開資料校核更新疏散避難計畫，確實掌握其轄內土石流潛勢溪流及大規模崩塌潛勢區影響範圍內所有保全住戶，並加強宣導及實作演練，以提升相關防災能量。