台中男超商外遭2槍爆頭狙殺 槍手落網帶回偵訊。(翻攝自記者爆料網)

台中東區精武東路26日正午發生駭人聽聞槍擊案，49歲林姓男子被熟識的51歲趙姓男子以改造手槍朝其頭部開兩槍爆頭而亡，警方案發後立即已掌握行凶的趙男身分，下午3時許已將槍手逮捕，目前正帶回分局釐清案情。

轄區台中市警察局第三分局指出，林姓男子家就住在案發的超商附近，從監視錄影帶看他和趙姓男子相約在超商外喝咖啡約半小時候，趙男就拿出改造手槍朝林男頭頂及左太陽穴連開兩槍，隨後從容離去，再開車逃亡。

警消獲報到場，林男已無生命徵象，經送國軍台中總醫院12點42分到院，院方在搶救30分鐘後，於13點14分宣告不治。

警方也在現場拾獲兩彈殼、一彈頭，超商桌還有一份文件，經調閱周邊監視器，初步看不出兩人是否有爭執或先動手腳再開槍？警方已通知林男的家人，其弟弟目前正從北部趕往台中，而警方也掌握行凶者為林男51歲趙姓友人，目前將趙男歸案。