桃園市更新14個疫調足跡。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

為擴大採檢確保社區安全，26日下午2點增設龍潭大平里集會所採檢站、27日新增八德區瑞發市民活動中心採檢站，提供生活圈周邊民眾前往採檢。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園今天新增28例本土確診個案，市府更新個疫調足跡公布14個足跡，新增好市多桃園南崁店、2班桃客班次等，呼籲有足跡重疊者、身體不適者前往採檢。

市府下午更新公布案18521、案18530、案18429疫調足跡，足跡點包括桃園客運5053、桃園火車站、內壢火車站、桃園客運5005、紅中青發白板麵食館、7-11華信門市、萊爾富星辰門市、大園區儂翠泰式料理餐廳、全聯桃園中正門市、、好市多桃園南崁店、私立加貝爾幼稚園、6ixty8ight桃園中正店、She space桃園慈文館、大潤發桃園八德店，呼籲足跡重疊者自主健康管理。

市府表示，因應昨天有龍潭石門山山友及八德區私立加貝爾幼稚園孩童確診，針對幼稚園師生及家長採檢共664人，並匡列86人居隔。為擴大採檢確保社區安全，26日下午2點增設龍潭大平里集會所採檢站（地址：龍潭區永平路80號1樓）、27日新增八德區瑞發市民活動中心採檢站（地址：八德區瑞發街55號），提供生活圈周邊民眾前往採檢。

全桃園市各臨時社區採檢站包含龍岡採檢站、北區客家會館、自強活動中心、東興社區活動中心、南園市民活動中心、新勢市民活動中心、大園市民活動中心、蘆竹採檢站、三和天幕籃球場、桃園後火車站停車場、中壢區公民會館；請民眾如與確診個案足跡有所重疊、或認為有必要者，儘速前往社區採檢站採檢，確保自身健康與社區安全。

市府呼籲，市民朋友如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢且勿搭乘大眾運輸，就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。