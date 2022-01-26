【遊戲橘子新聞】遊戲橘子旗下動作冒險線上遊戲《艾爾之光》，繼2021年12月09日開放「愛莎4支線．萬靈賢者」，將於明(27)日迎接：寡言沉穩的半納斯德「雷文4支線．死亡騎士」，「雷文」為遊戲中的元老級角色，三轉型態分別為：一轉「黑鴆武者」、二轉「異端武者」、三轉「死亡騎士」，官方同步釋出三大職業活動，放送多款支援道具，敬請期待！

《艾爾之光》死亡騎士．改版影片

走上復仇之路的死亡騎士、「雷文4支線．死亡騎士」1月27日即將上線！

《艾爾之光》於1月27日推出「雷文4支線．死亡騎士」，「雷文」曾因摯友背叛入獄，失去一半身體被「納斯德」改造，並犯下諸多暴行，直到被「艾爾小隊」解救後，為了贖罪成為其中一員。「雷文」為中距離物理攻擊型角色，賦靈錄效果：一階段「追加傷害+2%」、二階段「追加傷害+3%」、三階段「追加傷害+5%」，玩家可隨著三轉進程觀賞角色劇情故事。

《艾爾之光》死亡騎士主力技能

歡慶改版，官方推出三大活動，以下活動詳情內容，請以官方公告為準。

●走向復仇之路的死亡騎士

於1月27日至2月10日，活動期間與雷文組隊，完成指定任務，可透過收集「[科保]復仇的象徵」兌換以下獎勵：「[露莉爾]噗魯的腳印選擇箱」*1、「 [露莉爾]魂靈痕跡回收券」*1、「[露莉爾]賢者的魔法石」*10、「虹霓珠」*20、「[露莉爾]背包擴充券(各欄位1個)」*1等多項獎勵。

●更新紀念活動

於1月27日至2月3日，活動期間在線時間達30分鐘，可獲得「[科保]角色欄位擴張卡片」*1。

●雷文復仇之路

於1月27日至2月10日，活動期間內創建「雷文」第4支線角色，進行指定連續任務可獲得豐富道具，重點任務如下：

1.達成雷文4支線1轉，獲得「[阿利爾]提煉的恢復藥水」*30、「[阿利爾]銀河派對-機械耳麥(15天)」*1。

2.達成雷文4支線2轉，獲得「[阿利爾]坐騎化石藥丸」*30、「[阿利爾]最高級魔法石」*30。

3.清除班德或哈梅爾地區副本3次，「獲得[阿利爾]銀河派對．極光星光(15天)」*1、「[阿利爾]最高級魔法石」*30。

4.達成雷文4支線超越，獲得「[阿利爾]秘密副本出入許可證」*30、「[阿利爾]銀河派對–糖果玻璃珠(15天)」*1。

5.達到雷文4支線99等級，獲得「[阿利爾]賢者的魔法石」*30、「[阿利爾]鬥志藥水」*10、「[阿利爾]艾利亞諾德守護邀請函」*30。