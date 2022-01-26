春節期間到北埔老街的車輛，從台3線轉南興街後要從秀巒公園開到停車場。（羅浚濱攝

電視劇「茶金」讓許多遊客慕名造訪北埔老街，因應春節連續假期來臨，縣長楊文科26日到北埔鄉台三線和南興街口，了解竹東分局規畫的春節疏運措施，鼓勵民眾搭乘台灣好行獅山線，暢遊綠世界生態農場、北埔老街、獅頭山等景點，順暢又安全。

楊文科表示，本土疫情升溫，竹縣北埔、內灣、湖口三大商圈及遊樂區業者都做足防疫措施，加強場域清潔與消毒及人流管控，準備迎接春節出遊人潮，提供安心出遊環境，也請民眾務必配合防疫。

北埔鄉長莊明增指出，北埔老街的公私有停車場約能停600輛轎車，為因應春節車潮，公所已向友達光電借用土地停車，進入老街車輛都要從南興街左轉秀巒公園開到停車場停放。

竹東警分局長林明鋒說明北埔老街春節期間交通疏運措施，指路口都設有監視器掌握車流 況，會針對車流量大的尖鋒時段，編排6名警力在台3線與南興街口、台3線與綠世界出口進行交通疏導，必要時增派警力支援。

林明鋒說，若北埔老街停車空間不足，車輛難以進入時，警方會適時封閉台3線南下方向左轉南興街的路口，引導車流直行至中山路口再轉入老街，避免車輛在路口回堵。

由北埔老街或綠世界離開的車輛，建議行駛替代道路，警方將引導走台3線南下到中山路口右轉，往國道3號寶山交流道。進入竹東準備上台68快速道路的車輛，則可由台3線與中正南路口左轉，行駛中正南路、工業一路，再左轉北興路一段後上台68快速道路。

交旅處長游志祥表示，新竹縣推出春節免費公車，自大年初三到初六（2月3日到6日）是免費搭乘，行經新埔九芎湖、六福村、內灣、關西小熊博物館等熱門景點，遊客也可搭乘台灣好行獅山線搭配台灣好行優惠專案，暢遊綠世界生態農場、北埔老街、獅頭山等景點。