明天宣布開放日本核災區食品？ 吳釗燮回應了

路透報導指出，立陶宛政府考慮要求台灣以「台灣人代表處」取代「台灣代表處」名稱。對此，外交部長吳釗燮今表示，這點必須鄭重澄清，外交部沒有接到相關訊息，立陶宛也沒告知要針對代表處改名，「改名是不實的訊息」。

路透報導指出，立陶宛政府正在考慮要求台灣更改「駐立陶宛台灣代表處」的名字，改為較不具政治性的「台灣人代表處」，以化解與中國大陸的外交衝突。

對此，吳釗燮今赴立院出席朝野總預算協商時，我國外交現況受到高度關注。國民黨立委劉世芳就指出，有關外媒報導立陶宛說要更換我國代表處的名字，目前是否真有此事？吳釗燮說，有關立陶宛是不是要改名，他要鄭重澄清，我們沒接到相關資訊，立陶宛也沒告知要針對代表處改名。

吳釗燮強調，事實上，外交部接到很多立陶宛重要人士，都表達他們的立場相當堅定，也需要爭取到與台灣更多合作機會及美國、歐洲的支持，「改名是不實的訊息。」

對於去年12月宣布與我斷交的尼加拉瓜，片面終止台尼FTA，吳釗燮說，尼加拉瓜政府已經應中國政府要求廢除跟台灣的協議，包括自由貿易協定；但政府與政府的協議都有終止條款，台尼的FTA就應該要有180天的通知，但尼加拉瓜的做法是連通知都沒有，因此實質上貿易協定還是有效的，台商還是繼續進口尼國貨品。他強調，如果我國也像尼加拉瓜一樣直接廢止，也沒經過公告，這樣反而會害到我們的台商。