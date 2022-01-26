為歡慶農曆新年，UE4電影級魔幻手機遊戲《奇蹟MU：正宗續作》今（26）預告將展開一系列新年賀歲活動，除了有新春嘉年華、新春簽到、新春集字活動之外，玩家還可參加次元奪寶活動帶走新春限定「炮竹翅膀」，或是古蹟挖寶活動的專屬獎勵「紅包飛毯坐騎」，《奇蹟MU：正宗續作》邀玩家一同熱鬧迎新年！此外，遊戲跨服戰區更開放全新玩法「跨服攻城戰」，玩家們將與不同伺服器的玩家們展開熱血激戰、相互廝殺！同時配合跨服攻城戰開戰，開放戰區專屬坐騎「黑炎龍龜」，機會難得，玩家們千萬別錯過！

跨服戰區「跨服攻城戰」開放！紛爭再起，戰火綿延不息…誰是最強王者？

《奇蹟MU：正宗續作》「跨服戰區」打破了玩家間的隔閡，讓不同伺服器的勇士們可以共同組隊討伐戰區魔王、戰區獵魔，戰區魔王無論是傷害、血量及難度皆大幅度提升，有機會掉落五階橙色裝備及卓越裝備，或進行跨服戰區情報刺探和軍團押運活動，掠奪其他玩家搶奪資源，用以壯大自己的軍團。而今日（26）開放的全新戰場—「戰區攻城戰」，延燒戰火，玩家將協同本服玩家，與別服的玩家相互廝殺，奪城累積積分，成為跨服攻城戰中最強王者！

《奇蹟MU：正宗續作》跨服攻城戰，火熱開戰！

當勇士們進入「跨服戰區」，將以伺服器為單位自動分配加入四大不同軍團：泰坦軍團、巨龍軍團、破曉軍團、永恆軍團，而在羅蘭城戰中獲得排行榜第一的戰盟盟主將自動成為軍團長。每個軍團都擁有著自己的駐地，當勇士們進入屬於自己軍團駐地時，將獲得顯著的軍團守護效果。在跨區攻城戰中，四大軍團必須相互爭奪、佔領城市，玩家既可以是防守方也可以是攻城方。城戰共有16個城市，需要逐級佔領，由B到A，再到S級別，階段性開放，或是消耗特殊道具「羅蘭戰令」進行宣戰。而因S級城市只有1座，在跨服攻城戰進入最後衝刺時，S級城市將變成所有戰盟爭奪的目標，積分越多的戰盟越具優勢，因此建議玩家在跨服攻城戰前期盡可能累積積分，才有機會從眾多的強者中脫穎而出，成為跨服戰區最強霸主！

《奇蹟MU：正宗續作》四大軍團相互爭奪，享受廝殺快感

在「跨服戰區」中參與不同戰區活動皆能獲得軍團功勳，在進入休賽期時，軍團功勳排名前十名的玩家能夠獲得限時武器時裝，而勝利的軍團長還能夠在每次攻城戰結束和賽季結算後獲得限時翅膀和限時坐騎。此外， 2 月 1 日將開放戰區專屬坐騎「黑炎龍龜」，擁有「當玩家進入戰鬥狀態，周圍有三名以上的敵人時，將會降低3%自身所受傷害」的坐騎技能，能如此顯著提升玩家生存機率的專屬坐騎，千萬別錯過！

《奇蹟MU：正宗續作》遠古神獸「黑炎龍龜」限定開放

相信奇蹟，如虎添翼！賀歲活動熱鬧展開，陪你一起歡喜過新年！

《奇蹟MU：正宗續作》新春賀歲活動於 1 月 27 日熱鬧展開，玩家於新年期間登入，除了有每日登入拿好禮之外，還有新春集字、挖礦、次元奪寶等豐富活動，同時開放眾多新春限定獎勵「炮竹翅膀」、「舞獅頭飾」、「新年頭像」、「氣泡【舞獅】」、「紅包飛毯坐騎」，《奇蹟MU：正宗續作》與玩家熱鬧迎新年！

【活動1】每日簽到活動

活動時間：2022.01.27 – 2022.02.07

活動內容：連續 12 天，每日登入即可獲得豐富遊戲獎勵，如魔晶、藍鑽、生命寶石、羽毛、精靈經驗水晶、神鷹火種、鑄紅水晶…等。

【活動2】新春集字活動

活動時間：第一波2022.01.27 – 2022.02.02 第二波2022.02.08 – 2022.02.14

活動內容：透過參與日常活動，收集字卡，可用卡片兌換各式各樣豐富獎勵，如【2022新年】頭像、舞獅頭飾、氣泡【舞獅】、召喚卷軸、魔晶、高級翎羽碎片、幻翎

【活動3】精靈古蹟活動

活動時間：2022.02.01 – 2022.02.07

活動內容：使用「新春金錘」進行古蹟探索獲得各式豐富獎勵如祝福寶石、神佑寶石、紅包飛毯坐騎等。在探索前可自行選擇心意的獎勵，當該層挖掘到心意獎勵後，即可通關進入下一層。精靈古蹟探索專屬道具「新春金錘」可透過日常活動或購買禮包獲得。

【活動4】次元奪寶活動

活動時間：2022.01.27 – 2022.02.02

活動內容：每次奪寶需消耗次元靈玉或金鑽，且必能獲得獎勵。每次奪寶會獲得5點能量值，能量儲存越多，獲得稀有獎勵的機率越高，當能量達到上限時，必定能獲得稀有獎勵。

《奇蹟MU：正宗續作》跨服攻城戰今日正式開戰

上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

《奇蹟MU：正宗續作》敬邀玩家們與我們一同在奇蹟大陸迎接嶄新的一年！更多遊戲內容敬請各位玩家鎖定官方粉絲團與官方LINE獲取最新消息！

《奇蹟MU：正宗續作》熱鬧迎新春！豐富多樣的新春活動熱鬧展開！

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