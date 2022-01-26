因應桃園亞旭電子廠爆發Omicron變異株群聚感染案，花蓮縣政府近日加強外籍移工宿舍訪查，縣府社會處說，全縣4500名移工，2劑疫苗施打率逾73％，因疫情未歇，已請雇主輔導，農曆春節休假期間，盡可能減少外出及群聚，並有效掌握移工健康。

花蓮縣府為防止疫情擴大，啟動勞動部4大防疫應變措施，包括配合移工篩檢疫調、違反防疫指引落實裁罰、鼓勵移工完整施打疫苗及加強宣導移工防疫觀念等。

縣府社會處長陳加富進一步指出，4大防疫應變措施中，將優先協助聘僱移工人數達50人以上事業單位，於近期內要求所聘移工全面快篩，縣內移工人數約4500人，其中有1間聘僱移工人數達50人以上，除優先實施快篩，後續將持續規劃50人以下者重點快篩。

陳加富表示，截至1月18日止，花蓮縣移工疫苗接種率第一劑逾92％、第二劑逾73％，為加強防疫安全，請雇主及仲介公司儘速協助移工，攜帶個人身分證件，至指定施打站或1922平臺登記，完整接種2劑、第3劑疫苗。

因應春節假期來臨，陳加富表示，已請雇主務必做好移工防疫措施，春節連假，盡可能減少外出及群聚，勤洗手、載口罩，落實實聯制流程，隨時掌握移工健康狀況並協助不適者就醫，防堵疫情擴散。