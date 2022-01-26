中國科技大學今(26)日傳出兩名女學生確診，校方表示，其中1人曾到宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店實習，在23日確診，另1名同班同學則是相約出遊，返回花蓮老家後，於24日確診。掌握此事後，校方隨即安排校內8百多名校內師生快篩，目前並無其他師生確診。

中國科大指出，宜蘭礁溪酒店日前發生群聚事件，判斷校內女學生確診，判斷來自於校外傳染機率較大。

中國科大提到，2名學生最後在校時間是1月15日的期末考，之後便各自實習與回家。不過為確保校內師生情況，學校仍擴大提供學生、教師與工友等800多人的名單，後續由衛政單位進一步判斷要匡列多少人。截至今日下午1點，尚未再有其他師生確診。

據校方掌握，2名確診學生症狀輕微，都沒有發燒。至於學生後續實習學分等，學校也將啟動安心就學方案，提供補救方案，協助就學。

中國科大也強調，為確保校園安全，校方已緊急僱用消毒清潔公司，在校內各館樓、教室、辦公室、走廊及廁所等內部環境進行全面消毒。同時也啟動輔導系統，由導師、系主任配合校安人員，對隔離治療學生展開輔導與關懷，並持續追蹤個案疫情發展，做好防疫工作。