歐洲汽車製造商Stellantis周二表示，在俄羅斯當地生產的輕型商用車，將於下個月開始銷往西歐。

主要由義法兩國汽車商合併而成的Stellantis在俄羅斯汽車市場市占僅1%，該集團在莫斯科東南方的Kaluga工廠為與三菱汽車共同經營。

該工廠生產的標緻Expert、歐寶的Vivaro和雪鐵龍的Jumpy小型貨車，都將在下個月銷往西歐。標緻、雪鐵龍、歐寶汽車在該俄羅斯工廠的整體產量在2021年翻倍。

Stellantis計畫在今年底前，將在該工廠生產飛雅特的Scudo小型貨車，目標同樣的也是銷往海外。Stellantis希望把Kaluga工廠變成出口中心，對歐洲、拉美、北非市場供應汽車整車和引擎零件。

集團在俄羅斯生產的小型商用車，未來將增加集團在英國和法國工廠生產的車型，以因應全球對俗稱的麵包車(小型商用車)日益增長的需求。

美國在近日揚言對俄羅斯實施廣泛的制裁，以防範俄羅斯入侵烏克蘭。此一潛在行動可能阻礙俄羅斯從全球獲得電子產品的供應，也可能進一步阻礙俄羅斯當地汽車工業發展。