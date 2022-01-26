隨著國內第三劑新冠疫苗全面開打，各界都相當期盼能早日邊境解封，迎接下一階段的新生活。但衛福部長陳時中今天表示，接下來有3大議題待討論，分別是第4劑要不要打、12至17歲有無接種第3劑必要，以及要不要為5至11歲兒童接種疫苗。

陳時中指出，我國這兩天還會有一批BNT疫苗到貨，加上上一批與已完成封緘檢驗的，共有300萬劑可供使用，至於莫德納疫苗除昨天到貨的151萬劑外，今天下午還會再來一批，都是我國與莫德納採購今年共2千萬劑額度的一部分。

除此之外，陳時中說，目前也與BNT原廠洽談購買，只要談成就會對外報告，另外明年還有1千5百萬劑莫德納疫苗，AZ我國也已採購5百萬劑次世代疫苗，因此接下來就該開始思考3大疫苗問題。

陳時中說，這3大疫苗問題分別為：第4劑要不要打？12至17歲有無接種第3劑必要？以及要不要為5至11歲兒童接種？這些都是大家關心的問題，指揮中心會根據國際資料，來讓專家討論給予政策建議。