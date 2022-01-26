桃園市長鄭文燦26日指出，疫調人員抽絲剝繭，發現3組確診者足跡重疊，包括大湳市場買菜母女檔案18135、18154和八德孕婦案18348，以及今新增的案18616、18617，都曾在16日到八德錢都日式涮涮鍋介壽店用餐，將比照西堤，擴大疫調、發細胞簡訊，除呼籲有足跡重疊都採檢，他也宣布餐廳新規範，餐廳內用桌位減半、內用離開座位要戴口罩、附設KTV暫停開放。

鄭文燦說，昨確診的龍潭退休男案18514，歌唱足跡多，常到姊姊家，因此其姊姊案18556確診，他也常到龍潭的農家樂小吃店吃飯唱歌，3名同職場同餐廳的友人（案18554、18612、18625）也確診。

鄭文燦也提到，有3組看起來獨立的事件，經疫調人員抽絲剝繭調查後，發現有足跡重疊時段，都是在16日到八德錢都日式涮涮鍋介壽店用餐，包括大湳市場買菜母女案18135、18154和八德孕婦案18348，和今天新增的案18616、18617，該餐廳比照西堤餐廳處理方式，擴大疫調、發細胞簡訊通知採檢。

鄭文燦提到，桃園至少有2案都跟吃飯有關，宣布提高餐廳新規範：餐廳內用桌位減半、內用離開座位要戴口罩、附設KTV全部暫停開放，避免過度擁擠空間唱歌等不必要的群聚風險，也呼籲有到龍潭農家樂小吃店或八德錢都日式涮涮鍋介壽店用餐者，都主動出來採檢。