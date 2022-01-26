科技部長吳政忠今日主持新春記者會，他指出，2021年通過太空發展法，2022年是台灣太空發展元年，太空發展預算將增至新台幣40億元左右，也透露第三期太空科技發展計畫可能延長到2030年、總發射衛星數達2倍以上。

他認為，台灣過去30年在太空科技領域以研發為主，隨著2020年、2021年低軌通訊衛星產業逐漸成形，台灣去年也通過太空發展法，奠定法制基礎，產業發展要如何跟上是接下來的課題，今年將會是太空發展元年。

第三期國家太空科技發展長程計畫（2019-2028年）原規劃發射10顆衛星，今年有機會發射的是獵風者衛星。

未來發展太空產業，政府要走第一哩路，攜手更多業界能量，後續第三期太空科技發展長程計畫可能延長到2030年、計畫總發射衛星數量可能到2倍以上，主要是遙測衛星、低軌通訊衛星等，不含立方衛星。

吳政忠指出，2021年太空發展預算原規劃29.6億元，太空從研發走到自用與產業面，的確需要投入更多資源與人力，2022年包含跨部會資源，太空發展預算新增11億元，總共約40億元，2023年會爭取更多預算。