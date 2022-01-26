隨著智慧家庭、物流、製造等終端場景其遠端、無人的需求倍增，使Wi-Fi技術迭代更新。根據TrendForce研究顯示，目前各代技術中，以Wi-Fi 5（802.11ac）為主流，Wi-Fi 6、6E（802.11ax）則處於推廣階段；如若要滿足元宇宙等產業願景的通訊需求，有不少大廠將目標鎖定在下一代的Wi-Fi 7。考量技術特性、成熟度、與產品認證現況，預期2022年Wi-Fi 6、6E將超越Wi-Fi 5成為主流技術，全球市占率有望達58％。

TrendForce表示，在Wi-Fi常見的住宅應用中，Wi-Fi 6E支援6GHz、擴增至少1200MHz頻寬，相較Wi-Fi 6便有更高效率、吞吐量及安全性，能優化遠端辦公、VR／AR等使用者體驗。

展望下世代的Wi-Fi 7，目前已有聯發科（MediaTek）、高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）等業者正在布局。TrendForce認為，即便現行已受矚目，預估Wi-Fi 7的應用時程將落在2023年底~2024年初，整體發展尚有投資設備、頻譜使用、部署成本、以及終端設備普及率等挑戰待克服，方能彰顯其技術效益。