苗栗𪹚龍活動26日在頭份市尚順廣場舉行巡庄起跑儀式，安排「福苗龍藝」表演舞龍。（謝明俊攝）

苗栗市長邱鎮軍示範「龍嘴叼紅包」，由龍頭咬下掛在竹竿上的紅包。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠歡迎祥龍來到頭份市。（謝明俊攝）

苗栗𪹚龍選在頭份尚順廣場舉行巡庄起跑儀式。（謝明俊攝）

苗栗𪹚龍選在頭份尚順廣場舉行巡庄起跑儀式。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠（右）、苗栗市邱鎮軍等人體驗祥龍巡庄。（謝明俊攝）

苗栗𪹚龍巡庄起跑26日在頭份市尚順廣場舉行，祥龍到尚順君樂飯店大門祈福，尚順廣場總裁陳明朝（右）、董事長廖秀紅發紅包博好采頭。（謝明俊攝）

法式甜點烘焙師彭詩涵（左）黃逸榛配合苗栗火旁龍活動，舉行兒童著色比賽。（謝明俊攝）

苗栗𪹚龍巡庄起跑式，26日上午在頭份市尚順廣場舉行，由三義龍藝表演舞龍。

苗栗市𪹚龍活動起跑後，26日苗栗市邱鎮軍帶領迎喜雙龍來到頭份市尚順廣場，宣告苗栗市𪹚龍活動也將頭份市、南庄、公館、大湖等4地納入祥龍巡庄範圍，讓中港溪及山線客家鄉親都能感受到𪹚龍的吉慶喜氣，讓疫情快快退散。

苗栗市的𪹚龍活動，為了讓全縣的客家鄉親都能感受祥龍獻瑞的喜氣，多年前將𪹚龍巡庄擴展至頭份市演出，去年受疫情影響，苗栗𪹚龍隊伍只選在頭份市義民廟及永貞宮進行巡庄，今年為了祈求疫情退散，讓祥龍協助驅惡逐魔，所以特別選擇頭份市尚順廣場、南庄鄉永貞宮、公館鄉五穀宮以及大湖鄉酒莊等地點舉辦巡庄，並於26日在頭份市商業地標尚順廣場舉行巡庄起跑儀式。頭份市長羅雪珠、尚順廣場總裁陳明朝、董事長廖秀紅都到場迎龍，感謝祥龍蒞臨，好事(市)成雙。

26日上午，三義龍藝、福苗龍藝等2個龍隊祥龍一起出動，並由邱鎮軍、羅雪珠擔任關主演出「龍嘴叼紅包」，經由龍頭手的技巧並與龍珠手配合，將高掛竹竿上的紅包取下，重現當年客家包龍的趣味橋段。

苗栗市長邱鎮軍表示，今年的苗栗𪹚龍即將在2月5日、6日以祥龍巡庄登場，其中2月5日大年初五，上午11點到南庄永昌宮、下午2點頭份市尚順廣場巡庄演出；2月6日上午11點則在大湖酒莊，下午2點在公館鄉五穀宮，龍隊也將向所有遊客民眾拜年，象徵好彩頭，現場也會發放「𪹚龍美食券」，可以兌換苗栗市各式特色小吃，歡迎大家來當苗栗吃貨一條龍，將客家美食嚐個夠。

苗栗市公所表示，𪹚龍的系列活動已依序登場，2月9日開光點睛及舞龍競技將在玉清宮登場，屆時參與點睛祥龍一字排開，進行開光點睛儀式。2月11日則是民俗踩街活動，當天晚上7點起，從南苗三角公園起走，終點為北苗火車站，今年邀請團隊包括曾經遠征法國亞維儂藝術節、英國愛丁堡藝術節的身聲劇團帶來全新創作的格子戰士戲飛魚、世界冠軍的後龍國小鈴漾扯鈴隊、Bloco Força弗莎巴西打擊樂團、鏡面鐳射 LED機器人、英雄聯盟-Masker瑪斯克表演藝術團、婆姐陣，國立體育學院的LED競技龍、荷花龍，共計30個團隊，將帶來精彩演出，而踩街的起點與終點也將安排定點𪹚龍，讓龍迷們先睹為快。

2月12日的𪹚龍之夜，則將在苗栗市河濱公園登場，邱鎮軍表示，今年的𪹚龍之夜，除了維持往年的𪹚龍火力及刺激外，現場將演出全新製作的大型文創劇「𪹚龍映像」，將客家人𪹚龍的故事劇場化，配合大型巨幕投影動畫、舞蹈、以及特效爆破、音樂、燈光設計等，帶來小巨蛋等級的聲光𪹚龍文創劇演出，將是全國首創。另外市公所也委託聞名亞洲的Coming True即將成真火舞團，首創「臺灣火龍秀」表演，都是全台唯一，首度亮相。