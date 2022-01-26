聯亞（3081）今日召開法說會，雖然去年第四季獲利跳水，EPS只剩下0.07元，只達到去年第四季EPS2.5元的零頭，去年全年EPS3.71元，也大輸前年同期的6.5元。但董事會依然很有誠意的決議配發3.5元的現金股利，配息率達到94.34％。

聯亞因中國基地台建設未如預期拉貨，拖累去年第四季表現，致單季營收僅來到3.47億元，較去年第三季的3.82億元季減9％，另較前年同期的6.86億元減少約49％。

受到營收下滑及產品組合劣化影響，聯亞去年第四季在三率的表現也不如預期，其中毛利率為24％，營益率為0.9％、淨利率為2％，均較去年第三季的三率33％、8％、8％，出現大幅衰退，經結算單季EPS僅餘0.07元，遠低於去年第三季的EPS0.35元及前年同期的EPS2.5元，另去年全年EPS3.71元，也大輸前年同期的6.5元。

雖然聯亞去年獲利不如預期，不過在配息率上卻展現極大的誠意，聯亞法說會前，除召開董事會通過去年財報外，另董事會也決議，配發現金股利3.5元，以去年度的EPS3.71元換算，配息率將達到94.34％。