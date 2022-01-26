本土疫情持續延燒，指揮中心26日公布46例本土個案以及46例境外移入，其中桃園地區新增29例為多，本土累積出現10條獨立的Omicron傳播鏈。指揮官陳時中指出，目前共有6起相關確診案件感染源仍不明，但目前不會因為有餐廳出現群聚狀況就關閉內用。

至於目前出現台北房仲、宜蘭飯店、龍潭退休男、太陽能板員工、幼兒園姊妹相關確診者等感染源不明傳播鏈，是否構成升三級警戒的條件？陳時中回應，因為多數病毒來源仍歸在「大項目中」，還需要釐清。

Omicron傳播力強，他表示，用以往的公衛方式整體關閉場所已是不切實際的作法，現在會把確診病人逐一匡列隔離，減少社會影響。此外，陳時中說，指揮中心一直主張居家上班、作業分流，許多大企業已經開始執行，但有作業場域因人力考量難以實施，不能說是危機四伏，但要處處小心。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前10條Omicron傳播鏈有，桃機相關、高雄港相關、醫院3個、機場防疫人員、機場防疫計程車司機2個，以及宜蘭礁溪及雙北房仲相關，共有10個獨立的Omicron傳播鏈。