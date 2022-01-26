汐止分局採用多種方式疏導交通。（警方提供）

員警遠端監看重要路口交通狀況。（警方提供）

新北市汐止區因車輛數持續增加，導致時有壅塞狀況，汐止警分局為更加掌握轄區內重要道路車流狀況及交通事故發生，增購專責遠端監控交通設備，讓各派出所及交通分隊能夠在值班台前即時觀看易壅塞或事故路口，除可提早派員處理，亦可了解現場狀況做適當調度。

汐止分局表示，汐止中興路為汐止南北向重要交通動脈之一，現階段採行不平衡車道設計，於路口處設有左轉車道，車道寬度已縮減，無臨停之空間，然因附近店家林立，用路人多習慣性臨停購物，尤以晚上用餐時段最為嚴重，嚴重影響交通順暢。

汐止分局近期於上班日下午4時至晚間8時，在中興路好樂迪KTV前至福德二路間擺放交通錐連桿，防止違停發生，並置警力於現場定點守望機動排除違規，運用交通管制器材結合執法手段，導正用路人過去臨停購物習慣，減少該路段交通違規，保持交通順暢。

汐止分局長林詮峰表示，改善汐止交通為重要目標，汐止警以遠端監控、近端執法方式，更加有效維持交通順暢；呼籲用路人仍應遵守交通規則，勿習慣性或圖方便而違規臨停用餐、購物造成交通壅塞，大家一同共創良好交通環境。