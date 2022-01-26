台中客家樂活園區樂活學習館1樓為農業推廣學習中心，2樓是山城創生研習教育中心，3、4樓為山城客庄傳習中心。（王文吉攝）

樂活運動館為培訓競技運動人才，或舉辦運動賽事的重要基地。（王文吉攝）

樂活運動館正舉辦賀歲杯幼兒足球邀請賽。（王文吉攝）

樂活運動館正舉辦賀歲杯幼兒足球邀請賽。（王文吉攝）

東勢高工舊址成功活化，市長盧秀燕出席台中客家樂活園區啟用典禮。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕參觀農業推廣學習中心，大讚東勢農會竹編班作品精巧。（王文吉攝）

樂活學習館推出客家歌謠研習班，學員專注上課。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕（左二）參觀客家歌謠研習班，並與學員哼唱。（王文吉攝）

台中市東勢高工舊址歷經前朝推動客家圓樓、實驗教育均胎死腹中。台中市客委會、運動局、農業局、教育局及建設局組成專案小組，以用低度開發、適度利用為目標進行整修、維護與再利用，陸續投入6600餘萬元經費，打造為「台中客家樂活園區」。

台中客家樂活園區26日正式啟用，典禮由東勢高工管樂社演奏揭開序幕，包含市長盧秀燕、客委會主委江俊龍、運動局長李昱叡、農業局長蔡精強、建設局長陳大田、教育局長楊振昇、立委江啟臣、市議員張瀞分、冉齡軒及多位校長、里鄰長、農會代表均到場見證。

盧秀燕表示，東勢高工舊址因921地震毀壞，許多居民及校友希望可以重新活化，但因此處地形是順向坡土石容易滑動，且有地震帶問題。經市府團隊統合規劃下，聯合跨局處力量，終打造出「台中客家樂活園區」，希望市民朋友可在此放慢生活節奏，身心獲得舒展。

盧秀燕說，為讓山城地區有個可運動、休閒和學習的場所，市府團隊積極回應民眾的心聲，以考量安全為優先，用低度開發、適度利用為目標進行整修、維護與再利用。感謝立委江啟臣及在地議員、客家鄉親們的支持，一起打造不分職業且全齡的多功能樂活園區。

江俊龍說明，東勢高工舊校區佔地約8公頃，市府團隊將原活動中心、禮堂及建築科教學大樓共約0.9公頃，改造成台中客家樂活園區，設置樂活運動館及樂活學習館。其餘環山步道、運動場等約7公頃，則整理成「台中山城樂活公園」，打造居民休憩運動的樂活場域。

江俊龍指出，樂活學習館1樓由農業局成立農業推廣學習中心，提供農會辦理訓練、研習跟實作課程；2樓是教育局的山城創生研習教育中心；3、4樓為山城客庄傳習中心，推廣傳承客家語言及文化。樂活運動館則為培訓競技運動人才，或舉辦運動賽事的重要基地。