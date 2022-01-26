聯發科今日發表迅鯤™Kompanio1380晶片，為頂級Chromebook性能揭開新頁。迅鯤™1380為使用者提供出色的行動運算體驗及長效續航力，也讓裝置得以輕薄短小。聯發科技迅鯤™系列平台已廣為客戶採用，成功打造出全世界最受歡迎的Chromebook筆電以及平板。首發搭載1380 平台的Acer Chromebook Spin 513已問世，其他的新產品近期也將陸續於市場亮相。

聯發科技智慧多媒體事業部總經理曾寶慶表示：「迅鯤™1380延續聯發科技在Arm架構Chromebook晶片全球第一的傳承，其高性能及長效續航力讓Chromebook使用體驗更上一層樓。迅鯤™1380在高能效的6奈米晶片中整合卓越的運算性能、頂級多媒體和AI性能、流暢的雲端遊戲性能，為用戶提供最佳體驗。」

Google Chrome OS副總裁John Solomon表示：「消費者對 Chromebook 期望越來越高，希望能在性能、重量、能效之間達到完美平衡。迅鯤™1380讓使用者在家裡或路上、工作或休閒都能享有最棒的體驗，我們很高興在首次搭載此晶片推出的Acer Chromebook Spin 513上可以看到上述多功能的體現。」

迅鯤™1380主要特性包括強勁運算能力：選用8核心CPU，其中包含4個時脈高達3GHz的高性能Arm Cortex-A78核心，有效提升反應速度（responsiveness），增進使用者體驗。其5核心Arm Mali-G57 GPU支持快速、生動的視覺呈現，並提供4頻道2133MHz LPDDR4X的充足頻寬，是遊戲硬體最佳後盾。