永豐銀行數位創新再獲肯定，以「經營決策平台」及「DAWHO APP」榮獲國家品牌玉山獎「最佳產品」二大首獎，日獲總統蔡英文親自接見表揚。永豐銀行表示，積極透過數位應用、產品創新等多元策略，發展金融服務平台，並將數據相關技術實際導入金融應用場景，從懂「數字」邁向善用「數據」的銀行，以提供客戶最貼心、便捷的服務體驗。

永豐銀行指出，「經營決策平台」以瞭解客戶為出發點，同步因應內部單位需求，分析投資、金流及消費等構面，建置以客戶為中心、360度面向的Dashboard（管理儀表板）及資料庫，相關資料共享、互串，並訂定共同介面及平台便於呈現資料，延伸發展分析模型及結果，藉以深度瞭解客戶需求並輔助決策管理。

同時，透過分析、洞察客群行為特性，進而規劃經營策略及延伸客製化金融服務，強化與客戶互動及追蹤經營成效。

「DAWHO APP」同時獲選「最佳產品」首獎，DAWHO APP開發團隊以使用者需求為出發，整合個人四大核心服務，包括消費、投資、儲蓄與彈性資金，多種金融程序化繁為簡，輔以安全、便捷的生物辨識認證系統；同時巧妙運用黑色沉穩與白色明亮對比特性，搭配流金字樣展現優雅、莊重；使用者介面的獨特性除獲國家品牌玉山獎首獎肯定外，去（2021）年於德國iF設計大獎（iF Design Award）勇奪「使用者介面獎」及「傳達設計獎」二項殊榮，為台灣同年唯一獲得iF設計大獎的金融業者。