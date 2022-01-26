坎尼佩無緣晉級四大賽女單4強。(美聯社)

正值夏季的澳洲，26日下午氣溫飆高到華氏97度、攝氏超過36度，在這樣的天氣下苦戰，本屆澳網女單8強最年輕、20歲波蘭好手思薇雅蒂(Iga Swiatek)上演一場艱苦大逆轉，4比6、7比6(2)、6比3重挫女單8強最年長的愛沙尼亞36歲老將坎尼佩(Kaia Kanepi)，順利挺進到4強。

目前世界排名第115的坎尼佩，2006年第一次取得四大公開賽會內賽席次，其他三場四大賽他都有過8強經歷，但直到2022澳網才第一次打進到南半球大滿貫女單8強，首盤打完坎尼佩打出生涯首闖大滿貫4強的氣勢，不過思薇雅蒂畢竟是2020年法網球后，而且更加年輕，第二盤在搶七局勝出、扳平盤數。

第三盤思薇雅蒂率先破發，先取得2比0領先，坎尼佩跟著連下兩局追平局數，可惜接下來三度被破發，儘管思薇雅蒂也有一個發球局不保，但還是靠著較多的破發，在這場約3小時的比賽留住勝利。

賽後思薇雅蒂笑說：「這場比賽真瘋狂！第一盤我的錯誤是出現太多破發點，我覺得錯失大好機會，第二盤我感覺對手速度打得相當快，但我不能跟著太緊繃，必須好好展現我的正手拍。」思薇雅蒂也感謝現場球迷加油，不然她很難打出逆轉勝。