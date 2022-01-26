由韓國遊戲公司ACTION SQUARE研發營運的三國動作RPG手遊《三國BLADE：再戰》，今（26）日公開慶賀新年回饋活動，即日起至2月15日活動期間，累積簽到可免費獲得多達12位SSR武將及大量SSR武將登庸令牌，連假每天登入再送免費10連抽，一次打造你的傳奇陣容。今日維護後也將同步釋出全新女武將「貂蟬」並舉辦紀念活動，玩家可透過「貂蟬」客棧活動、劇本任務等活動獲得大量寶玉、威光強化石、升級石選擇券等稀有獎勵，透過一連串的豐富活動陪伴《三國BLADE：再戰》玩家們共度佳節，感受滿滿年節氣氛！

新年快樂 SSR武將回饋大放送！

官方表示，《三國BLADE：再戰》上市至今已滿百日，非常感謝台灣玩家們對於遊戲的肯定與支持，適逢農曆新年，我們也會舉辦一連串的新年慶賀活動回饋大家，並準備大量好康福利，歡迎新舊玩家一起共襄盛舉，盡情享受《三國BLADE：再戰》世界！

●累積簽到SSR武將免費領

即日起至2月15日，累積簽到即可依序獲得SSR武將「關羽」、「呂布」、「夏侯惇」、「孫策」、「太史慈」、「司馬懿」、「袁紹」、「諸葛亮」、「張飛」、「董卓」、「許褚」、「周瑜」等12位傳奇武將。

●登入就送免費十連抽

自1月27日至2月5日，每日登入即可獲得一次免費10連抽機會，同時還有貂蟬、呂布、關羽、夏侯徽、孫尚香等人氣SSR武將機率加倍活動，讓玩家都有機會帶回心儀的將領。

●新年紅包豪禮兌換

即日起至2月8日，只要完成指定活動、關卡及任務即可獲得「壓歲錢」道具，並能用來兌換呂花、夏侯徽、馬超、關羽、孫策、呂布、夏侯惇等SSR武將登庸令牌、武將抽取券、指定國家武將抽取票等稀有獎勵，最多可獲得3位SSR武將！

●好康活動獎不完

即日起至2月9日，每天中午12點及晚上8點都會定時發送寶玉、兵書、傳令補充藥水與武將升級石等實用虛寶，還有大量任務活動也將送出豐富獎勵，讓玩家都能開心過好年。

春節紀念活動公開 武將抽取機率大UP

絕世美女SSR武將「貂蟬」登場

玩家們引頸期盼的人氣武將「貂蟬」今日登場，作為本作第三位SSR女性武將，「貂蟬」的獨特技能「魅惑的旋律」，除了可獲得護盾能力之外，還能給予敵人長達2.5秒的暈眩效果，另一技能「智慧之歌」則能大幅減少我軍全體技能冷卻時間，而被動技能可提升我軍傷害並恢復生命力。

「貂蟬」如果與呂花、董卓、呂布等武將同時出戰，還能增加致命攻擊機率及傷害，或減少負面效果時間等增益效果，而她也是少數擁有單挑助威專用技能「美人計」的SSR武將，可為出戰武將增加額外的技能攻擊力！玩家不僅能透過抽取活動獲得「貂蟬」，也能在「客棧」以體驗武將的方式，更進一步了解武將背後故事。

全新SSR女武將「貂蟬」即刻參戰

還有更多《三國BLADE：再戰》活動訊息將陸續於官方粉絲團釋出，別忘了關注粉絲團取得最新消息！