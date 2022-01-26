台中捷運綠線自去年3月25日試營運至今年1月15日，總計拾獲4938件遺失物，種類五花八門，排名第一的是電子票證，共801件；保全人員曾凌晨拾獲現金10萬元、娃娃車等物。中捷公司26日提醒旅客表示，春節期間返鄉、出遊務必留意隨身物品，如不慎遺失物品可洽車站詢問處或透過遺失物中心、客服中心協尋。

中捷隨著運量上升，拾獲遺失物也隨之增加。中捷公司表示，自去年試營運至今年1月15日，共拾獲4938件遺失物，遺失物的種類五花八門，排行第一的是電子票證，共801件，其次依序為現金648件、衣物配件596件，其他還包括證件、食品、杯子及安全帽等。

中捷公司指出，遺失物種類五花八門，自去年試營運至今年1月中旬統計，拾獲遺失物共4938件，排行第一的是電子票證，有801件，此外依序為現金648件、衣物配件596件。

中捷公司表示，令人印象深刻的是保全人員凌晨在捷運站口拾獲一只手提袋，內有現金10萬元、信用卡及金融卡等重要物品，經遺失物中心透過信用卡發卡銀行通知失主領取，順利交還拾得物。失主懊惱的表示，他凌晨坐在捷運站門口休息，手提袋放在地上，離開時忘了帶走。

此外，還有家長推著娃娃車帶小孩搭車，卻把娃娃車留在車站，抱著小孩離開，幸好，該名家長沒多久就發現，趕緊到車站領回娃娃車；有旅客在車站詢問處填寫資料時，隨手將重要文件放在旁邊，回到家緊張地打電話請客服中心協助。