台灣本土疫情升溫，日前有民眾曾到訪發生群聚確診的西堤餐廳中壢中山店，但卻因為沒有掃實聯制的關係，導致疫調受阻而造成傳播，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中因此宣布餐飲業須落實實聯制，否則將停止內用，不過藥師林士峰質疑，若遇到有攻擊傾向的民眾，店家該如何自保？

2名移工曾在1月9日前往西堤中壢中山店用餐，但卻因未掃實聯制導致亞旭電腦桃園廠爆發嚴重群聚，指揮中心因此在22日宣布餐飲場所必須嚴格落實實聯制，未配合執行且輔導仍未改善者，主管機關得禁止餐飲場所內用。

不過林士峰在臉書表示，實際經驗上總是會有不配合的民眾，勸導兩句就會摔本子說「我就不寫，怎麼樣！」林士峰說，自己對實聯制的效果一直都很存疑，如政府是否有針對紙本及簡訊資料進行整合，「特別是用紙本登記實聯制的部份，政府真的有辦法藉此過濾出足跡嗎？」

林士峰表示，過去桃園龜山有超商店員因提醒顧客戴口罩而被刺殺身亡，而當陳時中祭出處份、要求餐飲場所必須落實實聯制之前，是否應該先思考關於執行的細節，說「當店家碰到無論如何都不願意配合的民眾，甚至可能有攻擊傾向的民眾時，店家應該如何自保？」