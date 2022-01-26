法務部矯正署為了收容人習得一技之長，各監所推出自營產品，長期受到民眾支持與喜愛，適逢農曆春節前夕，特別以「過年阿嬤遊台灣」為主題，由矯正署署長黃俊棠的大頭娃娃親自上陣，當起了導覽阿嬤，透過影片方式全臺遊透透，介紹全國各矯正機關自營產品，內容豐富逗趣。

矯正署表示，為了讓收容人習得一技之長，安排從事各式各樣作業，製作相關產品販售，矯正機關近年推出的自營產品琳琅滿目，透過專業師資教導，收容人用心學習製作，價格合理，廣受各界好評。矯正機關以金字招牌為商標，經過長期的經營，不只成功在食品上打出「矯正出品‧食在安心」的好口碑，產品上亦是處處用心，每每成為節慶熱門伴手禮及團購商品。

今年矯正機關主打商品有「臺北監獄藥燉排骨、豆干」、「桃園女子監獄南棗核桃軟糖」、「新竹監獄貢丸-和風丸」、「新竹看守所米粉-炊粉」、「臺中監獄狀元糕」、「臺中女子監獄Miss巧克力」、「彰化監獄苦茶油」、「金門監獄手工麵線」、「嘉義監獄3Q餅」、「嘉義看守所保養品」、「明德外役監獄黃金放山土雞、滴雞精」、「臺南監獄手工蛋捲」、「高雄第二監獄牛軋糖」、「屏東監獄醬油」、「臺東戒治所咖啡、黑羽土雞」、「自強外役監石雕」、「宜蘭監獄蔥油餅」等，皆是推出即供不應求的年節熱賣商品。

矯正署指出，透過自營產品的銷售，能讓社會各界更了解收容人在監生活及矯正政策，改變對收容人的看法，更能接納收容人，對未來復歸社會有莫大的幫助。