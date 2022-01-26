先前因被指控強迫新疆維吾爾工人從事生產，而被美國政府列為禁止進口企業的中國太陽能業者晶科能源，26日在上交所科創板上市。該股開高70％後，盤中最高來到人民幣（下同）11.95元，較招股價5元大漲近1.4倍，觸發臨停；最終收漲10.55元，全日飆漲111%，總市值突破1千億元。

證券時報26日報導，晶科能源因此成為2022年A股上市的第二檔募資金額過百億元的新股，排名首位的是稍早募資了560億元的中國移動。

此前招股說明書顯示，晶科能源計畫募集資金的60億元中，40億元擬用於7.5 GW高效電池和5 GW高效電池元件專案，5億元用於海寧研發中心項目，15億元用於補充流動資金。

晶科能源是中國的太陽能組件龍頭，中國光伏行業協會資料顯示，2016至2019年期間，晶科能源連續四年獲得全球太陽能元器件出貨量第一名。2020年，晶科能源被隆基股份超越，排名跌落至第二位。