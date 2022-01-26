《我吃了那男孩一整年的早餐》由李沐（左）跟周興哲主演。（華映提供）

周興哲、李沐日前出席時尚品牌活動，該活動傳出有確診者足跡，兩人被造冊，昨接獲通知後他倆便立刻做快篩，均呈現陰性，今上午也做PCR下午會有結果。今兩人本有新片《我吃了那男孩一整年的早餐》宣傳訪問，臨時改為線上聯訪，周興哲表示自己沒有特別緊張，只怕影響到身邊的人；李沐則相對緊張，一連做了兩次快篩。

未來工作是否受到影響？李沐說還是要打電話到衛生局問，看現在的情況是否能移動，稱疫調仍在進行中。至於電影上映在即，兩人是否害怕票房受疫情影響，周興哲說：「這麼重要的電影，疫情上升當然有壓力，但如果都戴口罩、消毒，應該還是可以看電影。我就是很棒的例子，疫情期間也辦了萬人演唱會，大家都很守規矩。」

片中周興哲跟李沐談戀愛，問兩人最近一次小鹿亂撞的時候，周興哲苦笑說：「應該就是昨天被通知的時候。」李沐則說是看電影預告的時候心動。且兩人有最萌身高差，周興哲都會在片場對李沐使出「壁咚」，李沐還評價周興哲的外表，說自己認識他之前，不知道身高跟擇偶有關係，認識他之後才發現身高高確實有魅力，形容周興哲應該是自己認識最高的朋友。周興哲也喜歡李沐的嬌小身型，「轉頭沒往下看就看不到她，覺得蠻可愛的」。