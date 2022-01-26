總預算卡關！函送敬老金條例無效挨轟突襲 柯文哲道歉了

台北市長柯文哲最後一年的年度總預算案，本周一完成政黨協商，原預計在25日完成二、三讀，卻因市府在協商完成之際，將「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」送往中央函告無效，導致多名議員認為市府偷襲，昨拒審預算以示抗議。對此，柯文哲今在疫情記者會上當眾表示道歉，感謝議員辛勞。

台北市政府總預算案持續卡關，北市議會今日下午2時再舉行第17次臨時大會，重新確定各黨團意象，黃珊珊為避免預算程序受阻，昨日下午緊急趕赴議會，和各黨派領導人、議長陳錦祥協商，她今日下午2時也再度前往10樓議長室拜會，力求順利通過總預算案。

不過，由於協商過程長達1小時，多名準時到2樓議場等候的議員只能傻等，議員潘懷宗首先發難，質疑議事組未說明現場狀況，導致許多議員空等，還有人決定先離席，一旁的議員汪志冰、王浩接著附和，希望提出散會動議。

直到下午3時，議會大會才在陳錦祥就位後正式舉行，但議員洪健益表示，他認為北市趁政黨協商結束之際，將敬老金自治條例送往向中央函告無效，等於是打臉北市議會，市府應對此有所表示。

陳錦祥回覆，議會也有行文至行政院，說明該自治條例是三讀通過的案子，市府應予以尊重，至於仍有多名議員不滿市府作為，柯文哲允諾會在同一時間的防疫記者會上向議會道歉，他也強調目前疫情嚴峻，總預算案應盡快通過。

柯文哲也在防疫記者會上表示，市府不可能藐視議會，我們知道議會審預算很辛苦，會尊重議會決議，強調敬老金案函文時間只是誤會，相信黃珊珊都有和各黨團說明過，造成誤會他感到抱歉，也強調疫情期間北市都很迫切需要災準金、預備金，希望能快點通過，否則疫情還是很麻煩。