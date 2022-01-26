文化局今日宣布，基隆市漁會正濱大樓夜間點燈《以光展演》將在小年夜登場。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市漁會正濱大樓修復完工，近日夜間照明建置完成。文化局今日宣布，夜間點燈《以光展演》將登場，自農曆春節小年夜起，每晚6點到9點，每半小時會有動態展演，局長陳靜萍邀請全台民眾，春節到基隆感受古蹟夜間之美。

陳靜萍表示，漁會正濱大樓過去是台灣北部最重要的漁業行政中心，完整保留日治時期的建築特色及風格，在漁業文化傳承和象徵上，別具意義。繼要塞司令官邸與校官眷舍進行夜間點燈後，漁會正濱大樓也將跟進，計畫於1月30日小年夜晚間登場，從晚間6點到9點，每半小時1次約2分鐘動態展演。

陳靜萍說，這次與過去多次擔任台灣燈會光環境、2010上海世博台北館等大型活動照明設計的設計團隊討論，以「光」與「生活」結合的觀點出發，詮釋大樓漁業產業意象，除了彰顯建築的平實、簡潔，也帶出漁業產業建築的特有象徵，創造漁事生活和在地居民的緊密連結。

陳靜萍提到，漁會正濱大樓過去名為「水產館」，建築風格富含漁業色彩，從主入口遠看近似一條魚的魚頭，充分展現大樓的漁業意象。這次夜間照明建置，透過照明設計刻畫魚首入口意象，搭配光效動態展演，演繹魚往前進的水紋流動感，建築在動與靜之間自然遊走，佈光形式也隱喻著「魚」從海上來，有豐盛收穫意涵。

文化設施科長吳純明補充，除了主入口魚首意象的展現外，在東側牆面的照明設計也是亮點之一。水產館時期，大樓東側牆面與魚市場棚架連接，是過去漁業作業的場所，後來棚架拆除，這次透過照明設計將棚架遺痕勾勒出來，成功透過光的軌跡展現歷史的痕跡。