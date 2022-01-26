今天在NBA場上湖人以106：96擊退籃網，目前以戰績24勝24敗排在西區第8，而本季總教練佛格(Frank Vogel)是否下課成為熱議話題，因為湖人曾表示要對佛格進行「逐場評估」，不過據《ESPN》的最新報導指出，湖人暫時不會在本季換掉佛格。
《ESPN》在報導中提及了總教練佛格及韋斯布魯克(Russell Westbrook)，在教練的部分他們表示，整個賽季的失利讓佛格承受了不少責任，球隊曾考慮是否要做出變化，但最後仍決定暫時不換掉佛格，因為球隊沒有人相信換教練會產生截然不同的結果。
此外本季來到湖人的韋斯布魯克表現不穩定，他是否會離開球隊也成為熱門話題，有消息人士透露對於湖人要交易韋斯布魯克希望是很渺茫的，湖人只能努力，這是唯一的選擇，沒有B計畫。看來外媒也不看好湖人能送走他。
但湖人近期仍有動作，上周他們就曾拿出荷頓塔克(Talen Horton-Tucker)、努恩(Kendrick Nunn)和2027年首輪選秀權向活塞交易葛蘭特(Jerami Grant)，但遭拒絕，之後據專欄作家歐康納(Kevin O'Connor)表示，他們之後持續用這個組合向各隊尋求交易，不過還是乏人問津。
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