轎車遭柵欄卡進平交道 火車險撞 騎士衝去1行為化解危機（取自臉書「記者爆料網」）

就差那幾秒，火車就直撞鐵軌上轎車！台南永康1處平交道昨（25日）發生1輛車因塞車、未算準距離，因此停在「鐵軌」上，恰巧當時有火車準備經過，轎車試圖迴轉離開不成，就這樣被柵欄卡住、進退不得，最後是2名騎士上前救援，用手將柵欄抬起，才讓車輛從底下鑽出離開，驚悚影片全曝光。

臉書「記者爆料網」日前公開1段影片，影片中是台南永康1處平交道上，今（25日）1輛轎車因前方車多一路走走停停，在行經平交道時遭前方壅塞車流堵住，當場「停在鐵道上」，而正好平交道將有火車經過，一側柵欄已放下，車主這時才慌張地緊急迴轉欲駛離，沒想到另一側柵欄也放下，轎車當場進退不得。

影片中，標誌顯示火車將從單側駛入，轎車就這樣待在鐵道上快20秒，過程中車主有嚐試用車體將柵欄抬起，但未成功，車身前部分穿過柵爛下方後，整輛車仍待在鐵軌上，最後是2名好心路人上前將「柵欄抬起」，才讓轎車從下方順利駛過，驚悚過程全被拍下。

網友留言說「寧願撞死，不願車子刮傷？」「台灣很多駕駛人真的很奇怪，搶哪一點空間.幾秒鐘有比較快？比較厲害嗎」、「真的感謝騎士救了…柵欄」、「這是台灣的日常吧！相信每個地方每個人都會出手幫助的」、「未保持凈空，駕駛習慣要改變」、「撞斷也沒關係，動作那麼慢，對向騎摩托車的是在看戲嗎」。