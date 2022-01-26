為解決共享單車亂停放問題，大陸網路網租賃自行車經營企業將在北京實施規範使用者停放行為的聯合限制政策，多次違停共享單車用戶，將在美團、哈囉、青桔等多平台上被共同限制暫時使用車輛，該新規將於2022年1月31日起試行，3月1日起正式實施。

由北京市自行車電動車行業協會牽頭，26日會同北京摩拜科技（美團單車）、上海鈞正網路科技（哈囉單車）、廣州騎安科技（青桔單車）等3家共享單車企業，4方共同簽署《北京區域互聯網租賃自行車行業規範使用者停放行為聯合限制性公約（試行）》，對多次違規停放共享單車實施聯合限制措施。

據《新京報》報導，該《公約》明確規範，在1個自然月內，如果用戶將共享單車停放在北京市域內高速公路、城市快速路主路（含主輔路出入口與隔離帶、橋區路段）上1次及以上、禁停區3次及以上、入欄管理區電子圍欄以外區域6次及以上，或因惡意破壞、私自佔有共享單車、實施違法犯罪行為，該用戶將被納入聯合限制對象。

該《公約》指出，對1個自然月內被納入聯合限制的使用者，自公示日下個月1日起的7個自然日內，不得使用所有品牌的共享單車；連續3個月被納入聯合限制使用者，自公示日下個月1日起的15個自然日內不得使用；連續6個月則為30個自然日內不得使用。

此外，在各品牌的共享單車已購買次卡、周卡、月卡等騎行卡的用戶，騎行卡有效期將相應延長，延長時長為該用戶納入聯合限制措施的時長。