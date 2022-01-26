男子許弘緯2001年因殺人遭判無期徒刑確定，入獄服刑後聲請釋憲，主張《刑法》第77條無期徒刑假釋規定，須扣除1年的羈押天數，導致他被多關1年才能獲假釋。司法院大法官去年2月作成第801號解釋，宣告該法條違反平等原則，立即失效。法務部矯正署也在春節前，核准他的假釋案，許男本周即可出監。

2001年3月10日在住家一樓早餐店，犯下殺人案的許弘緯，兩年後被依殺人罪判處無期徒刑定讞入獄服刑，對羈押及折抵日數向法院聲明異議，遭駁回確定後聲請釋憲。他認為自己在判決確定前被羈押985天，但刑法卻規定必須扣1年，導致只能以620天計算假釋門檻，等於要「白關」1年。

大法官認為，裁判確定前的羈押，不論最終判無期徒刑或有期徒刑，羈押對被告人身自由的限制及實際上的不利影響，沒有不同，不需要有差別評價；有期徒刑可以直接折抵羈押天數，無期徒刑也應相同。

大法官指出，刑法規定「裁判確定前未逾1年部分的羈押日數不算入無期徒刑假釋已執行部分」，所採取的差別待遇手段，違反平等原則，去年2月宣告該部分違憲，並從解釋公布之日起馬上失效。