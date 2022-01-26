台灣最近地震頻繁，昨（25日）22點35分，宜蘭近海發生規模5.0地震，全台都滿有感。網紅謝薇安（Vivian）昨日在IG放上一張「地震NG照」，儘管畫質變得模糊，但好身材一覽無遺，讓網友看得噴鼻血。

謝薇安外型甜美，還擁有不科學的F級傲人上圍，IG本來有497萬粉絲，火紅指數直逼天王周杰倫，卻因常被網友檢舉大尺度照片，被迫重新辦新帳號，現在累積62萬粉絲。25日，謝薇安在IG上傳一張地震當下拍的照片，畫面中，她放下一頭金色長髮，化著紅色系彩妝，上半身竟只有穿一件粉紅色內衣，F級雙峰在晃動的鏡頭前變得若隱若現，撩得男網友心癢癢，今（26日）再PO一樣的辣照，但畫質明顯清晰，露出的甜美微笑和好身材相當迷人。

這兩張照片都吸引超過1萬人按讚，上百名網友也紛紛留言：「喜歡這個視角」、「怎麼拍都好看」、「是朦朧美豔照」、「太震撼了」、「好暈」、「我同事問我怎麼一直在晃手機」、「反而震出朦朧美」等。

謝薇安2年多前因在IG分享自己踩踏步機、跳繩影片而走紅，結果被另個性感網紅橫綱凱咪暗示有在陪睡，還是「大胸，配合度低」的那種，氣得她火速反擊：「乾（干）我X事，那應該只有低能才會相信」，接著表示是「業配文一篇30萬起」，跟亂傳的陪睡價碼無關，且有正常繳稅。