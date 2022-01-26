中華電（2412）26日舉辦法說會，總經理郭水義表示，中華電信截至2021年年底，5G用戶滲透率達20％，2022年5G用戶滲透率將挑戰30％滲透率，郭水義強調，中華電信很有信心可以達陣目標。

中華電信2021年5G用戶數估約超過180萬，2022年以新增110萬為目標。

中華電信26日公布自結之2021年第4季暨全年合併營運成果。該公司依據金管會認可之國際財務報導準則（T-IFRSs）編製之2021年第4季合併營收為598.9億元，較2020年同期增加0.7％；歸屬於母公司業主之淨利為86.3億元，增加14.4％；每股盈餘1.11元。

董事長謝繼茂表示，首先要感謝全體員工在疫情的影響下仍攜手同心，共同打拼，第四季我們繳出亮眼成績單。過去3年來，『以客戶為中心』的轉型計畫成功強化公司整體競爭力，展現在財務績效上，EBIDTA margin、淨利及每股盈餘連續三年持續成長，令人欣慰。」

謝繼茂強調，受惠於強勁的市場需求，我們第四季營運表現優異。5G滲透率至2021年底達20％，預期2022年可望達到30％。此外，行動服務營收持續成長，續約用戶月繳帳單平均增加39％，帶動ARPU持續向上。隨著5G加速建設及取得最佳頻段，中華電信獲得SpeedtestR2021下半年台灣『5G網速第一名』（Fastest5G）及2021下半年台灣『行動最快網路』（Fastest Mobile Network）兩項大？肯定，未來將藉由網路品質領先優勢，持續衝刺5G客戶數。

另外，中華電信寬頻營收連續23個月正成長，12月表現創新高，受惠於智慧生活需求增加，中華電信將持續發展並提供客戶更多家用服務。此外，超過90％MOD客戶選擇高資費方案，帶動營收持續成長，未來，中華電信將持續於多平台提供熱門影音服務並善用5G打造沉浸式觀賞體驗。此外，亦樂見ICT業務在全年營收及毛利率上雙達標。謝繼茂進一步指出，展望2022年，中華電信期許轉型後的組織架構，能帶領我們以客戶為中心的提供更好的服務，並繼續為利害關係人創造價值。