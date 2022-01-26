遊戲橘子代理、日本遊戲大廠Cygames與子公司‎Citail共同研發的全新彈珠台動作RPG手遊《彈射世界》今(28)日搶先預告春假期間活動內容，分別推出【春節好禮登入送活動】、【每日免費一抽曬卡活動】、新角色轉蛋【日版周年慶前夜限定】、劇情活動【光彩摩天樓 復刻】，豐富內容陪伴玩家迎新年！

《彈射世界》搶先公開春假期間活動內容！三大新活動接連登場！

歡慶春假！《彈射世界》於1月28日至2月15日推出【春節好禮登入送活動】，官方粉專將每日公布登入送獎勵，最多可獲得「夢想紋章」*20、「轉蛋券」*6、「裝備轉蛋券」*6及「瑪納」、「星導石」等多項獎勵給予玩家！

《彈射世界》春節好禮登入送活動

【每日免費一抽曬卡活動】於1月31日至2月9日，玩家可於遊戲內進行每日免費一抽，並於官方粉專指定貼文分享抽到的角色，官方將各別抽出3位玩家，可獲得角色立牌*1、鑰匙圈*1、徽章*2，於2月11日統一公布中獎名單。

《彈射世界》每日免費一抽曬卡活動

劇情活動【光彩摩天樓 復刻】於2月4日中午12:00至2月11日晚間20:59，完成活動劇情可獲得限定角色★4「拉芙」，並挑戰限定戰鬥任務，蒐集「庫歐里亞代幣」可抽代幣轉蛋，取得限定裝備。此外，本次追加全新單人戰鬥考驗，每日完成一次可獲得各種乙太獎勵！

《彈射世界》劇情活動「光彩摩天樓 復刻」獎勵角色「拉芙」

《彈射世界》新角色轉蛋「日版周年慶前夜限定」2月2日中午12:00上線！

《彈射世界》於2月2日中午12:00至2月13日中午11:59，新角色精選轉蛋更新【日版周年慶前夜限定】，其中限定★5「雷基思」機率上升中！

※白花的機人★5「雷基思」

換上新裝扮，來到帕爾佩布拉祭典的機人紳士，白色機體內隱藏的是一如既往的陰謀詭計，還是……？。CV：杉田智和。

《彈射世界》角色雷基思

※喜歡背的冒險者★4「薇薇」

居住在帕爾佩布拉的女冒險者。極度怕生，唯有待在別人背後時才能感到安心。不知是否因為如此，擁有繞到背後的天賦。CV：名塚佳織。

《彈射世界》角色薇薇

※無差別治療者★4「梅克」

本名梅迪克‧門特納。無論對象是誰，只要是傷患都會治療的違法機人醫師。學習欲旺盛，雖然並無惡意，但動不動就想馬上拆解有機生命體。CV：伊東健人。

《彈射世界》角色梅克

※傳遞幸福的裁縫師★3「莉莉安」

在帕爾佩布拉經營裁縫店的女性。傳聞只要穿上她縫製的衣服，就能夠實現願望，因此特別受到年輕女性歡迎。CV：西田望見。