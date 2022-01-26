台灣本土疫情升溫，變種變毒肆虐，民進黨今中常會中，兼任黨主席的總統蔡英文當面提醒黨公職，過年期間禁止跑攤。

據轉述，蔡英文今日在民進黨中常會中指出，自己過年期間的參香行程已經全部取消了，也要求所有黨公職的跑攤行程一率取消，並依照指揮中心的防疫需求，務必做好防疫。

除了要求黨公職取消跑攤行程，蔡英文也希望大家，趕快去打疫苗追加劑。