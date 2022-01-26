過年參香行程全取消 蔡英文要求黨公職春節禁止跑攤 16:082022/01/26 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情升溫 蔡英文中常會要求黨公職過年禁止跑攤。總統府提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣本土疫情升溫，變種變毒肆虐，民進黨今中常會中，兼任黨主席的總統蔡英文當面提醒黨公職，過年期間禁止跑攤。 據轉述，蔡英文今日在民進黨中常會中指出，自己過年期間的參香行程已經全部取消了，也要求所有黨公職的跑攤行程一率取消，並依照指揮中心的防疫需求，務必做好防疫。 除了要求黨公職取消跑攤行程，蔡英文也希望大家，趕快去打疫苗追加劑。 賴清德出訪宏國 把國人祝福送卡蕬楚 過年前快檢查！客廳放這物品壞風水 恐讓家人賺不到錢 #新冠肺炎 #台灣 #黨公職 #蔡英文 #過年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開春保「柚」 春節的無負擔料理 花蓮柚子沾醬陪您清爽過年 14:492022/01/26 財經 Sam Lin 兩年無法與家人團圓 一想到過年孤單落淚 14:552022/01/26 娛樂 艾力克斯、李詠嫻搬新家迎新年 疫情留台過年兒女開心體驗「收紅包」 14:142022/01/26 娛樂 美股大震盪 國安基金年假不放鬆緊盯國際情勢 11:152022/01/26 財經 昔日文膽姚人多批蔡紀念蔣經國 以轉型正義為政治攻防 04:102022/01/26 焦點要聞 姚人多批蔡英文 鄭照新抓到亮點：間接證實政府操弄媒體輿論 12:312022/01/25 政治 蛋價凍漲至春節 陳吉仲：確保農產品供應無虞 14:532022/01/26 生活 疫情考量除夕夜不路跑 彰化市過年購物節也喊卡 13:342022/01/25 生活 蔡英文稱酒駕零容忍 他提民進黨一紀錄打臉批：年度幹話 09:022022/01/25 政治 大年初二前國道取消高乘載限制 蘇貞昌：避開尖峰時段上路 12:122022/01/26 生活 Omicron肆虐 台灣人反而不怕 04:102022/01/26 財經要聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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