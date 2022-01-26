Omicron本土個案增，中央流行疫情指揮中心26日公布國內新增46例本土個案，及46例境外移入；卻傳台中市有2例確診，台中市長盧秀燕隨即舉行記者會澄清指出，台中市在這波疫情迄今，並無本土確診個案，請大家安心，並呼籲大家做最壞的打算，「春節防疫不休假」。

台中市長盧秀燕說，傳出台中市有2例確診案例，戶籍設在台中市但工作地及居住地點都不在台中市，他們確診之後，也沒有台中市的足跡史，所以中央公布46例本土個案，沒有台中這2例本土確診案例，所以是誤傳。

台中市衛生局長曾梓展指出，今天中央通報2確診個案在台中市，這次中央給予戶籍地作為疫調的本土個案，1位戶籍地在大里區但住桃園，這個月尚未回台中，因確診後被歸於台中個案，另1位戶籍是沙鹿區，也居住在桃園，因與確診者接觸後隔離期滿25日確診，這2個人沒有在台中的足跡史。

市長盧秀燕說，「病毒不長眼睛」，加上春節人潮流動，也因此隨時也有可能有疫情，所以要做最壞的打算、最好的準備，所以台中市政府在春節期間，採取高強度的防疫戒備，實施防疫方案。

盧秀燕表示，台中市政府不休假，包括醫療、包括防疫、民政、包括環保、警察、消防、救護、經濟、觀旅場域，都在對疫情做監控，落實防疫工作同時加強各個場域的稽查，那希望大家對於現行的防疫規定，一定要落實。

盧秀燕指出，疫情隨時有變化，台中市除維持現有的防疫措施，另春節期間防疫不休假，隨著疫情滾動式調整疫情措施，隨時開記者會並直播，公開透明讓市民了解，並遵守配合防疫措施，守住疫情、守護台中。