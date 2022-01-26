桃園今天新增28例本土確診個案，桃園市長鄭文燦主持疫情說明記者會，說明市內4條傳播鏈，包括亞旭電腦群聚案、八德加貝爾幼兒園群聚案、龍潭退休人員群聚案，還有最新增的八德區錢都日式涮涮鍋店群聚案。先前大湳市場母女檔、20多歲的孕婦找不到感染源，今天新增2確診個案，疫調發現3個案件都曾去過八德錢都涮涮鍋店，現已廣發細胞簡訊。

鄭文燦指出，亞旭電腦今天新增9人確診，遠雄自貿港增加5人確診，有本國籍也有外籍移工，這個採檢結果是針對遠雄自貿港加值園區二採的部分，由於病毒會有潛伏期，因此二採會有陰轉陽的狀況，這是第1個傳播鏈。

鄭文燦說，第2個傳播鏈為八德區加貝爾幼兒園，2名姊妹（案18530、案18531）就讀該幼兒園經社區採檢站採檢確診，總計採檢664人、居隔86人，今天新增8人確診延伸至3個家庭，目前累計10人確診。

2名姊妹的爸爸、叔叔（案18550、案18551）雙雙確診；叔叔2個孩子分別為1歲、3歲都確診（案18552、案18618），顯示家庭群聚有擴大；案18553與2姊妹就讀同幼兒園，CT值17確診；案18615也是2姊妹的同學，CT值26.2，再傳染給2個家人（案18613、案18614），為此明天將在瑞發市民活動中心開設採檢站。

鄭文燦表示，第3條傳播鏈為是龍潭退休人員（案18514）增加4人確診，為退休人員的姊姊（案18556）匡列隔離採檢確診CT值24，另有3人為同一職場同仁（案18554、案18625、案18612），曾一同在21日於農家樂小吃用餐唱歌（地址：龍潭區文化路1092號），目前針對該職場進行疫調匡列，由於該餐廳有卡拉OK設施，呼籲民眾踴躍採檢。

「第4條傳播鏈要感謝疫調人員抽絲剝繭！」鄭文燦說，大湳市場確診的母女（案18135、案18154）、八德區1名20多歲的孕婦（案18348），先前都確診找不到感染源，不過在案18616、案18617昨天至社區採檢站採檢、今確診，疫調人員發現他們都曾在16日去八德區錢都日式涮涮鍋店吃飯，為此也要擴大匡列採檢，已經廣發細胞簡訊通知民眾採檢，呼籲民眾只要16日後有足跡重疊者要盡速採檢。