美國空軍宣布，外號「破壞公司2號」(Damage Inc. II)的B-52H轟炸機，在經過2400公里的遠行後，終於抵達奧克拉荷馬州的波音改造工廠，修整後準備展開新任務。

防衛部落格(Defense Blog)報導，這架機尾編號 61-0009 的「破壞公司2號」，與多數的封存的B-52H一樣，很長一段時間都待在俗稱「飛機墳場」(Aircraft Boneyard)的亞歷桑那州戴維斯-蒙森空軍基地(Davis-Monthan AFB) ，到了去年春天，被美國空軍指定該機將有特殊任務，於是送往附近的皮馬航太博物館(Pima Air & Space Museum)，拆除了機翼、機身和水平尾翼，以便於後續的運送。是由大型連結卡車載運的。

飛機終於在1月22日抵達廷克空軍基地(Tinker Air Force Base)附近的波音工廠，將在那裡重新組裝。不過「破壞公司2號」與先前修復並重回現役的「惡靈戰警」(Ghost Rider)和「智者」((Wiseguy)不同，它在修復後不重新加入役，而是擔任B-52H的測試改裝載台。

美國空軍在去年9月底決定好B-52的新款引擎，選擇了勞斯萊斯(Rolls-Royce)的_ F-130發動機，替代使用超過50年的TF33，成為未來B-52的動力來源。

更換引擎不是隨換即用那麼方便，整個飛機的配重與機翼負荷都必須重新瞭解，也就需要一架B-52擔任實際測試平台，這也就是「破壞公司2號」未來的任務。

雖然B-52H已服役超過60年，但仍然是美國空軍規畫的未來戰略轟炸機主力，因此將進行史上最大程度的現代化改造工作。除了新引擎以外，還將把機鼻的雷達，升級為最新式的主動電子源掃描雷達，類於現代戰機的系統。它剛剛完成了通信系統升級，獲得新的戰術資料鏈能力。