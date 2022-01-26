陳美鳳身穿透視裝，展現前凸後翹好身材。（民視提供）

陳美鳳扮貓女，爬鋼管飛天。（民視提供）

Gino開心說能參與美鳳姐今年的大秀。（民視提供）

民視除夕特別節目《民視第一發發發》邀請陳美鳳與Gino表演「絕世嬌點 婀娜貓女」，帶領18位男女藝人大陣仗性感齊舞演出，民視大手筆下，所有表演者訂製全新舞衣，陳美鳳第1套禮服演出，火辣程度號稱「要讓人眼睛不知道看哪裡」，第2套量身打造性感貓女勁裝，騎全台唯一重機出場並挑戰貓女爬鋼管最後還「飛起來」，65歲的陳美鳳挑戰自我超高難度表演，讓人尖叫連連。

為除夕特別節目演出，陳美鳳請人從國外帶回「噴火級」禮服與性感小貓女們一起熱舞，超合身剪裁，好身材一覽無遺，低胸禮服讓呼之欲出的北半球完美呈現，以及三角高叉讓逆天長腿若隱若現，陳美鳳坐在椅子上「雙腳反覆交叉」性感動作，「讓人眼睛不知道看哪裡」。

陳美鳳最後再換上量身訂製全黑「貓女」緊身帥氣舞衣，出場還動用全台灣唯一價值百萬的重型機車來到攝影棚，冶豔貓女陳美鳳親自騎超大型重機，讓她大呼過癮說：「上次是8點檔《黃金歲月》有需求真的有稍微接觸重型機車，但這麼酷又超大台，我還真是第一次騎。」

不會騎車的她上場前還反覆練習好幾遍，覺得最難的就是油門的掌控，還有貓女吊著鋼絲爬上鋼管，最後拉著鋼管整個人呈現「飛起來」的不可能任務，陳美鳳說虎年大秀絕對精彩，笑說自己也沒看過這樣的陳美鳳。她說從小到大都被叫「黑貓」，詮釋貓女很有趣，因為做過秀場，性感冶豔尺度真的不擔心，反倒是跳街舞有個機器人動作，對她來說是大挑戰。

搭檔演出、曾在戲裡演陳美鳳兒子的Gino說，為了想跟美娟媽媽一起演出，還主動報名。Gino說到看到美鳳姐在台上風情萬種，我都會問：「這真的是美鳳姐嗎？」，陳美鳳也大讚Gino舞技高超，尤其一個兩人在鋼管台上的水池中合舞，Gino展現力與美又很會帶舞，能跟他除了戲劇上的合作，一起有舞蹈的演出真的很開心。