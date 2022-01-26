行政院決議預計在2050年達成淨零排放的目標，中興大學成立全國大學第一個「產業減碳推廣辦公室」，今天舉行揭牌儀式，幫助產業進行淨零轉型，上半年將針對200家中小企業提供諮詢與資訊，並增加60家合作廠商，預期可協助減少約100公噸二氧化碳的排放量。

中興大學為配合國家溫室氣體減量的法定目標，成立全國大學第一個「產業減碳推廣辦公室」協助中小企業發展低碳產品與因應策略，保障中小企業的出口競爭力。

中興大學指出，面對國內外的減碳壓力，產業界的減碳成本將會逐漸增加，歐盟去年已通過「碳邊境管制措施」（CBAM），並預計在2023年正式上路、2026年全面實施，對我國以出口為導向的產業產生巨大的衝擊和挑戰。

中興大學「產業減碳推廣辦公室」表示，將整合校內跨領域的研究團隊與專業教師，包括綠能科技、森林與土壤碳匯、低碳法律遵循、綠色投資與循環經濟、稅務管理等專業，提供中小企業拓展綠色產品與發展減碳策略及行動所需要的全方面專業諮詢服務，建立抵換及媒合雙邊減碳的合作計畫，達成永續發展目標。