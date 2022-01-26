眼鏡行業者蔡明俊（中）免費為柏源配鏡，並貼心調整鏡架到最佳位置。（林和生攝）

善心眼鏡行免費為柏源（中）配鏡，趕在農曆年前將禮送出。（林和生攝）

高一時因腦瘤爆裂、一度呈現植物人狀態的34歲林柏源，10年前奇蹟甦醒，目前仍持續在屏東創世復健，喜愛畫圖的他近來透露視線模糊，但又擔心重配眼鏡可能增加家人負擔，屏東市一處眼鏡行業者獲悉消息後決定免費協助配鏡，並趁著農曆年前將禮送上。

林柏源國中就喜歡畫圖，長大更立志要當紋身師，無奈就學期間無故昏迷，經檢查發現竟是腦部腫瘤爆裂，雖然盼到甦醒，但剩下手指能夠動作，生活起居都須靠外人協助，不過他仍持續畫圖，延續自己喜好。

近來貼身照顧的護理師發現，柏源看東西表情與過去不同，才發現戴了5年的眼鏡不僅鏡片磨霧，鏡架也些許歪斜，曾試問是否重配眼鏡，但家境清寒的他擔心會造成母親負擔，因此淡淡說「不」拒絕。

不過護理師仍看出他心中渴望，日前到自己熟識的眼鏡行道出此事，業者蔡明俊一口答應協助免費配鏡，將這消息轉達時，創世屏東分院長林艾樺說，當天他笑得跟個孩子一樣，整天心情都很好。

這天院內特地請來復康巴士接送，帶著柏源到眼鏡行重新驗光、配鏡，蔡明俊更拿出數款時下最流行的鏡框樣式提供挑選，最後柏源看上一把銀框雙截的時尚款，看著鏡子裡的自己，他又笑出聲來。

業者加緊趕工，趕在農曆年前將禮送出，蔡明俊說，自己年輕時曾在眼鏡行打工，就遇過不少學童配不起眼鏡，那時候就暗自許願，有天當老闆，會盡可能幫助這些人，因此開店3年來，幫助超過60位學生免費配鏡，柏源只是其中一人，他透露，看到對方笑容，就是最好回饋。