2022台南市長選戰，民進黨現任台南市長黃偉哲積極爭取連任提名，而國民黨台南市議員謝龍介也被視為是參選下屆市長的熱門人選之一。最新民調顯示，若由黃偉哲對上謝龍介，黃偉哲領先謝龍介20個百分點；若民進黨派出立委陳亭妃參選市長，對上謝龍介，兩人的差距僅有4個百分點。

TVBS民調中心今天(26日)公布台南市長選戰民調，結果顯示如果是黃偉哲與謝龍介對決，黃偉哲的支持度為51%，謝龍介的31%，另外18%未決定。交叉分析顯示，民進黨認同者有高達88%支持黃偉哲；國民黨認同者有75%支持謝龍介，20%支持黃偉哲；中立選民有43%支持黃偉哲，24%支持謝龍介，另有33%未決定支持對象。

若黃偉哲對上高思博，黃偉哲的支持度為57%，領先高思博的20%，另外23%沒有表示意見；若國民黨由陳以信參選，黃偉哲支持度62%，陳以信13%，另外25%未表態。

同時，TVBS也將陳亭妃納入民調對象，結果顯示，若民進黨是派出陳亭妃參選台南市長對上謝龍介，陳亭妃支持度為41%，小幅領先謝龍介的37%，差距僅4個百分點，另外22%沒有表示意見。

若陳亭妃對上高思博，陳亭妃支持度為47%，高思博支持度為26%，另外26%沒有表示意見；而陳亭妃若對上陳以信，陳亭妃支持度為51%，陳以信19%，另外30%沒有表示意見。

同時，這份民調也顯示，黃偉哲的滿意度為64%，不滿意度16%，有20%民眾沒意見。若政府規定餐飲內用需出示疫苗接種證明，有69%台南市民支持，22%不支持。