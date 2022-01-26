台股今(26)日封關，終場以17674.40點作收，下跌26.72點，面對休市長達11天，許多變數難以預測，資深分析師蔡明彰表示，台股休市期間只要美國聯準會(Fed)利率會議符合預期，以及特斯拉、蘋果等重量級科技股財報有利多表現，台股2月7日開紅盤就會上漲，出現短線反彈，目前估計可望有300點的空間。

萬寶投顧投資總監蔡明彰指出，美國接下來有兩件大事，第一是台北時間明(27)日凌晨聯準會利率決策會議應會明確表示3月要升息，接下來的問題就是升息幅度是1碼還是2碼，另外，市場也擔心，聲明中可能還會暗示馬上要縮表，假如是真的，就要特別小心美股與全球股市可能會不好過；其次是美國重量級科技股財報將陸續揭曉，先是特斯拉，再來就是蘋果，都是觀察重點。

台股今日並未如投資人期待的亮麗封關，蔡明彰表示，今天封關要收紅，實際上有很大的難度，首先是道瓊指數周二再度上演千點震盪走勢，最後無功而返，收盤仍下跌66.77點，比較麼麻煩的是科技股，那斯達克指數下跌2.28%，費城半導體指數大跌3.71%，都已經慣破年線，聯電因為鬆口28奈米產能恐將供過於求，ADR重挫7.15%，也拖累台積電ADR下跌2.76%，因此，今日台股要收紅並不容易。

盤後觀察三大法人資金動向，外資及陸資仍賣超151.06億元，自營商賣超47.59億元，投信則持續買超20.19億元，合計賣超178.46億元。牛年封關雖然收黑，但牛年累計上漲1872點，漲幅11.8%。