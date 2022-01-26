王道銀行(2897)旗下台駿國際租賃公司獲得由永豐銀行中國子行統籌主辦的4.7億元人民幣聯貸，該聯貸案原預計籌募金額為人民幣3億元，在各銀行踴躍參貸下，超額認購總募集金額達人民幣4.7億元，超額認購達原募集金額的157％。

本次聯貸案由永豐銀行中國子行擔任統籌主辦銀行暨代理銀行，東亞銀行（中國）、富邦華一銀行、廈門銀行及中國銀行為共同主辦銀行，聯合授信資金將用於拓展業務、充實中長期營運所需。台駿國際租賃為王道銀行集團旗下重要的事業體之一，為該集團首家西進大陸的子公司。自2011年在大陸蘇州工業園區設立營運總部以來，陸續於東莞、南京、中山、佛山等地成立營業據點，2021年全球受疫情影響下，台駿國際租賃因風險控管得宜，經營績效表現優異，全年營收較2020年成長28.8％；稅前淨利達人民幣1.33億元，較2020年成長26.6％；資產規模達人民幣31.8億元。

此外，台駿國際租賃更因其優異的經營績效、市場定位與發展性，獲得台北經營管理研究院頒發第九屆傑出大陸台商「創新經營獎」，。評審團認為，台駿國際租賃採取「區域精耕」、「產業精耕」的發展方向，因應當前大陸租賃行業的變革階段，值得肯定。此外，台駿國際租賃運用多項數據分析技術，建立優質的風險評估與授信模式，達成快速審批案件、低逾期放款率、低損失率的品質與風險控管，在疫情期間仍然穩健發展。