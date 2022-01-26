桃園今天新增28例本土確診個案，桃園市長鄭文燦今主持疫情說明記者會，他表示桃園有4條傳播鏈，包括亞旭電腦群聚案、八德加貝爾幼兒園群聚案、龍潭退休人員群聚案、八德錢都日式涮涮鍋店，多數都與聚餐吃飯有關，為此今天宣布3項餐廳用餐新規範，將從周六（29日）正式施行。

鄭文燦表示，龍潭農家樂小吃店21日聚餐造成群聚，16日八德錢都日式涮涮鍋店也是聚餐導致染疫，吃飯、唱歌或同桌確實很容易造成群聚感染，因此用餐規範要提高，他宣布3項新措施，包括餐廳內用座位減半、內用離開座位必須戴口罩、餐廳附設卡拉OK暫停開放，今天宣布還須發公文通知各單位及餐廳業者，為此將從周六（29日）開始實施。

另談及桃園有4條傳播鏈，是否要進行措施升級？鄭文燦回應，先前已宣布過春節、元宵節、年終聚餐、尾牙等都停止辦理，且必須全程戴口罩，包括唱歌跟運動都要戴口罩。醫院部分包括長照中心的探病都停止。另針對學校，已宣布提早放寒假，私立幼兒園從明天（27日）開始提早放春假，而餐廳要人流、座位減半，附設的卡拉OK設施也不能使用，離開座位就要戴口罩，並請各餐廳留意空調跟換氣的空氣流通。