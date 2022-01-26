香港女星孫慧雪外型甜美加上傲人身材，讓她在素人時期兼差當模特兒就被注意，出道後更被譽為「宅男女神」，擁有不少男粉絲愛戴；2016年和長跑多年男友結婚後升格幸福人妻，今年7月滿40歲的她狀態依然絕佳，最近更性感拍攝豐胸代言廣告，渾圓雙球都快掉出，還不忘分享「胸部保養好重要」。

孫慧雪現在雖然是一名幸福人妻和辣媽代表，但還是很用心在演藝事業，不久前才分享大尺度撩衣，曬性感床照的照片，引起熱烈討論；今（26）日孫慧雪在IG上傳多張拍攝豐胸代言的美照，擺出各種撩人姿勢，每個角度都相當火辣，讓人看了血脈噴張。

孫慧雪今年7月滿40歲但狀態依然絕佳，最近更性感拍攝豐胸代言廣告，渾圓雙球都快掉出。(圖/ 摘自孫慧雪IG)

其中一張照片孫慧雪穿著一套深V低胸禮服，撐著頭側躺朝鏡頭散發超美又有自信的笑容，最吸睛的是，胸前渾圓雙球快掉出來，好身材全被看光；她換上另一套白色禮服，上身也像是快要被撐爆，完全看不出是快要滿40歲的熟女。

孫慧雪透露自己成為醫美品牌豐胸代言人，她也真心分享這些年保養心得，「胸部保養對女人來說，真的好重要」，她認為胸部保養要做好，不僅能有好看線條，也能保持健康，所以女人真的要好好愛惜自己。

大票網友看到昔日宅男女神狀態依舊那麼絕，紛紛大讚，「我不信，打死都不相信快40歲」、「還以為20幾歲」、「和當年都沒什麼變啊」、「越活越年輕啊」。